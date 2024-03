Fondazione NEST: presentazione dei risultati e degli obiettivi per il futuro

BARI - La Fondazione NEST (Network 4 Energy Sustainable Transition) si prepara a celebrare il suo primo anno di attività con un evento nazionale che si terrà il 27 marzo presso il Politecnico di Bari. Questa iniziativa, promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e finanziata dal Pnrr, mira a promuovere la ricerca per la transizione energetica, focalizzandosi su settori cruciali come l'energia solare e l'idrogeno verde.Durante il primo anno di attività, la Fondazione NEST ha ottenuto risultati significativi, che saranno presentati nel corso dell'evento. Tra i numeri salienti, spiccano i 7 bandi a cascata pubblicati, che hanno portato a uno stanziamento complessivo di 7,220 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Inoltre, sono stati reclutati 38 dottorandi e assunti 95 ricercatori junior, di cui il 40% sono donne.L'evento sarà preceduto da un punto stampa che si terrà alle ore 10:30 presso il Politecnico di Bari, al quale interverranno il Presidente di Fondazione NEST, Francesco Cupertino, e la Research Manager, Michela Chimienti. Successivamente, dalle ore 16:15, si svolgerà l'evento pubblico, aperto alla stampa, che vedrà la partecipazione della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in collegamento remoto.L'evento pubblico prevede una serie di interventi e discussioni incentrate sui risultati ottenuti nel primo anno di attività della Fondazione NEST e sulle prospettive future. Tra i momenti salienti, l'azione di restituzione dei risultati da parte degli studenti e l'intervento del presidente NEST, Francesco Cupertino, che dialogherà con Giancarlo Fiume, caporedattore TgR Puglia.L'evento si concluderà con una sessione dedicata alle conclusioni e alle prospettive future, moderata dalla giornalista Annamaria Minunno, durante la quale saranno presentati gli interventi di esperti del settore energetico e delle aziende coinvolte nel progetto.L'evento rappresenta un'importante occasione per fare il punto sulla ricerca e l'innovazione nel settore energetico e per delineare le strategie future per la transizione verso un'economia sostenibile e basata su fonti energetiche rinnovabili.