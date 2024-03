Forti raffiche di vento causano il crollo di tre alberi a Trani

Tuttavia, altri due alberi sono crollati rovinosamente in via Borsellino, uno dei quali ha letteralmente sfondato un'auto parcheggiata, causando danni materiali considerevoli. Non si sono registrati feriti, ma si è trattato di tre tragedie sfiorate, mettendo in evidenza l'urgenza di adottare misure preventive per affrontare le condizioni meteorologiche avverse e proteggere la sicurezza pubblica.