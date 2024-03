Fra i trulli cresce l'alta tecnologia per l'intralogistica

Il Ceo Roberto Bianco









PUTIGNANO - “Cosa ci distingue dai concorrenti? Cosa ci rende speciali? Le nostre soluzioni intelligenti per lo spazio su misura di ciascuna azienda ad altissima tecnologia, possibili grazie ad una squadra di lavoro con straordinarie competenze in logistica, meccatronica, software, robotica e intelligenza artificiale”. Non ha dubbi Roberto Bianco, CEO di ICAM, che nel descrivere il potenziale dell’azienda specializzata in soluzioni automatiche di stoccaggio, distribuzione e vendita di merci, punta l’attenzione sul suo team di persone appassionate di innovazione e di nuove tecnologie.ICAM oggi può contare su un’organizzazione molto giovane, qualificata e motivata composta da circa 120 persone suddivise tra operai che lavorano in due stabilimenti produttivi e impiegati di cui circa metà in R&S.Siamo a Putignano, cittadina nel cuore della Puglia, a pochi chilometri da Castellana Grotte, Alberobello, Conversano e Monopoli, che con ICAM rivela il suo spirito innovativo, mostrandosi come un’eccellenza manifatturiera fra trulli e uliveti secolari, una terra fertile per talenti a spiccata vocazione tecnologica.ICAM, appena inserita da Sole24Ore e Statista fra le 200 “Stelle del sud” per le sue performance di crescita, è una realtà produttiva tra le più solide e innovative del settore, con oltre 60 anni di storia, che di recente ha aperto il suo capitale sociale al gruppo AKSÌA per accelerare il raggiungimento dei suoi obiettivi di ampliamento di gamma ed espansione globale sempre più ambiziosi.Un’azienda che guarda al capitale umano e all’alta formazione come preziosa risorsa, oggi più che mai visto l’interesse a lanciare sul mercato tecnologie sempre più sofisticate basate su soluzioni di intelligenza artificiale, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere e conquistare nuovi mercati internazionali.Robotica, intelligenza artificiale, integrazione fra elettronica, meccanica e soluzioni di Machine Learning, tecnologie in grado di automigliorarsi perché “nativamente intelligenti”. Parte da qui un nuovo modo di concepire lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita di merci e prodotti. E la tendenza è destinata a crescere in modo esponenziale nel prossimo futuro.Coltivare talenti orientati all’alta tecnologia, per ICAM è quindi una priorità e si traduce in collaborazioni con i principali istituti di ricerca e formazione, l’apertura ai tirocini e percorsi formativi mirati e continuativi interni ed esterni.Per favorire l’ingresso di giovani talenti, ICAM negli anni ha rafforzato sempre più la collaborazione con gli Istituti Tecnici e Professionali Superiori del territorio, ma anche con le Università e con le principali scuole di formazione post laurea, dalla 24Ore Business School alla D-TEM Academy dell’ICE, agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Inoltre, è tra i soci fondatori dell’ITS Academy Antonio Cuccovillo che offre percorsi formativi alternativi, mirati alle esigenze reali dell’Industria 5.0.L’attività di recruiting in ICAM, alla luce degli ambiziosi piani di crescita, assume un ruolo sempre più strategico e punta costantemente ad attrarre talenti, di ogni livello, con una forte passione per l’innovazione e le nuove tecnologie. Attualmente, le principali posizioni aperte sono volte alla ricerca di operai specializzati con competenze meccaniche ed elettroniche ma anche export manager pronti a consolidare ed espandere la presenza di Icam nel mondo.In questo angolo di Puglia, il futuro è già qui, e ICAM guida la strada verso un mondo sempre più interconnesso e intelligente, partendo dal talento e dalla passione delle sue persone.