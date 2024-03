Finali Play Off: Georgia, Ucraina e Polonia volano agli Europei

Uefa Euro 2024

- La Georgia, l'Ucraina e la Polonia si sono qualificate per gli Europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Le tre squadre hanno ottenuto il passaggio alla competizione continentale attraverso i playoff.Nella finale del gruppo C dei playoff, la Georgia ha ottenuto la storica qualificazione vincendo 4-2 ai rigori contro la Grecia a Tbilisi. Dopo che i tempi regolamentari e supplementari sono terminati 0-0, il rigore decisivo per la Georgia è stato realizzato da Kvekveskiri, mentre per la Grecia è stato determinante l'errore di Giakoumakis, che ha calciato il pallone fuori dal bersaglio.Nella finale del gruppo B, l'Ucraina ha prevalso 2-1 contro l'Islanda a Wroclaw, in Polonia. Dopo che l'Islanda era passata in vantaggio nel primo tempo con Gudmundsson, l'Ucraina ha pareggiato grazie a Tsygankov e ha poi segnato il gol decisivo con Mudryk.Nella finale del gruppo A, la Polonia ha vinto 5-4 ai rigori contro il Galles a Cardiff, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi 0-0. Il rigore decisivo per la Polonia è stato trasformato da Piatek, mentre per il Galles è stato determinante l'errore di James, il cui calcio è stato parato dal portiere Szczesny.Agli Europei, la Georgia è stata inserita nel girone F e affronterà la Turchia, il Portogallo e la Repubblica Ceca. L'Ucraina giocherà nel Girone E contro il Belgio, la Slovacchia e la Romania. La Polonia affronterà nel girone D l'Olanda, l'Austria e la Francia.