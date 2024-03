Furto alla pizzeria 'La Murattiana': bottino di mille euro

Aggiornamento



21 marzo 2024 - La Polizia di Stato ha arrestato due persone sospettate di essere gli autori del furto alla pizzeria "La Murattiana". I due, entrambi pregiudicati, sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

BARI - Un furto è stato compiuto nella notte ai danni della pizzeria "La Murattiana" situata in via Roberto da Bari.Secondo le prime ricostruzioni, due persone incappucciate hanno forzato la saracinesca dell'attività e sono riuscite ad entrare dopo aver rotto il vetro dell'ingresso. Un complice li attendeva fuori come palo.I ladri sono scappati con il cassetto e con il registratore di cassa, all'interno del quale si trovavano circa mille euro. Il cassetto è stato ritrovato poco dopo nei cassonetti di via Nicolai, mentre il registratore di cassa è ancora irreperibile.Le indagini sul furto sono affidate alla Polizia Scientifica che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.Il furto rappresenta un duro colpo per la pizzeria "La Murattiana", che ha subito un danno economico non indifferente. Il titolare dell'attività ha espresso la sua amarezza per l'accaduto e ha auspicato che i responsabili vengano presto individuati.Il furto alla pizzeria "La Murattiana" non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, infatti, si sono verificati numerosi furti in abitazioni e attività commerciali a Bari. La sicurezza è diventata un problema di primaria importanza per la città.I cittadini chiedono alle autorità competenti di intensificare i controlli sul territorio per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.