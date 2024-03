'I segnali del futuro': a Bari, studenti creano segnaletica speciale per parco 2 Giugno

BARI - Presentato questa mattina a Palazzo di Città il progetto "I segnali del futuro", promosso dall'associazione aMichi di Michele Visaggi. L'iniziativa, nata dalla collaborazione con l'amministrazione comunale e l'IC "Nicola Zingarelli-Anna Frank", ha visto la realizzazione di una segnaletica speciale per parco 2 Giugno da parte di 124 alunni di quarta elementare.I segnali, frutto della fantasia e del senso civico dei bambini, trasmettono messaggi importanti su temi come il rispetto delle regole, la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente.Il 4 aprile, a partire dalle 17, i volontari dell'associazione aMichi di Michele Visaggi installeranno i segnali nel parco, alla presenza degli studenti e delle loro insegnanti. In programma anche un momento musicale con un pezzo rap ideato dai ragazzi stessi.L'assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano ha sottolineato l'importanza del progetto per la sensibilizzazione dei più giovani su tematiche cruciali per la vita di comunità.Il comandante della Polizia locale Michele Palumbo ha evidenziato il ruolo fondamentale della prevenzione in materia di sicurezza stradale, auspicando che iniziative come questa possano contribuire a creare una cultura del rispetto delle regole.Il vicepresidente di aMichi di Michele Visaggi ODV Francesco Visaggi ha espresso soddisfazione per il percorso realizzato, che ha visto i bambini protagonisti attivi nella creazione di messaggi di sensibilizzazione per l'intera cittadinanza.La consigliera del II Municipio Alessandra Abbatescianni e le insegnanti dell'IC "Nicola Zingarelli-Anna Frank" Carla Diacono, Teresa Colella e Maria Antonietta Illuzzi hanno elogiato l'entusiasmo e la creatività degli alunni, evidenziando il valore educativo e formativo dell'iniziativa.Andrea Sibillano di "Sii felice, sei a Bari" ha concluso sottolineando l'importanza di dare voce ai bambini e ai loro sogni per costruire un futuro migliore.Il progetto "I segnali del futuro" rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni del territorio per la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.