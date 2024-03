I vini e gli spumanti più venduti nella Grande Distribuzione della Puglia: Primitivo e Nero di Troia in testa

VERONA - Lo studio "Circana per Vinitaly" svela i vini e gli spumanti più venduti nella Grande Distribuzione della Puglia nel 2023.Primitivo e Nero di Troia si confermano due vini pugliesi di grande successo, piazzandosi nella top 5 dei vini e spumanti più venduti nella Gdo regionale. A loro si aggiungono Trebbiano, Prosecco e Lambrusco, che dominano la classifica a livello di volumi.Il Negroamaro si distingue anche a livello nazionale, classificandosi al 14° posto tra i vini più venduti nella Gdo. Il Primitivo, inoltre, rientra nella top 15 dei vini emergenti con un tasso di crescita del 5,2% sull'anno precedente (a volume).Il 2023 è stato un anno ancora complesso per il mercato del vino nella Gdo, sebbene l'inflazione abbia avuto un impatto minore rispetto al 2022. Il secondo semestre ha registrato un leggero aumento delle vendite, ma il dato complessivo a livello nazionale evidenzia un calo del 3,3% a volume e un +2,5% a valore.I vini in bottiglia a denominazione d'origine registrano un calo del 2,8%, mentre le bollicine scendono del 1,1%. Tra le tipologie, i rosati hanno performato meglio dei bianchi, i bianchi meglio dei rossi e i vini fermi meglio dei frizzanti.Il prezzo medio del vino a denominazione d'origine in bottiglia (Doc, Docg, Igt) è di 5,4 euro al litro, con un aumento medio del 6,3% sull'anno precedente.Le strategie per la ripresa del mercato del vino dipenderanno dalle scelte di cantine e distribuzione: puntare sulla preservazione dei margini o sul recupero dei volumi. La scelta di privilegiare la marginalità potrebbe portare a un finale d'anno non brillante, mentre una maggiore attività promozionale potrebbe favorire la crescita dei volumi.La 20^ edizione della tavola rotonda "Vino e Gdo" a Vinitaly sarà l'occasione per approfondire le dinamiche di questo canale di vendita fondamentale per le imprese italiane. Il dialogo tra produttori, distribuzione e buyer assumerà quest'anno ancora più importanza, in considerazione della minore produzione dell'ultima vendemmia e delle pressioni inflattive.Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere: "L'obiettivo è fare il punto sulle sfide e le opportunità del mercato del vino nella Gdo, un canale in continua evoluzione".