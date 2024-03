Il cimitero di Andria nello scempio: denuncia dell'associazione 'Io ci sono!'

ANDRIA - Il cimitero di Andria versa in condizioni di degrado e incuria crescente, denunciano cittadini indignati e l'Associazione di Impegno Civico "Io Ci Sono!". Le segnalazioni dei cittadini riguardano il completo abbandono e degrado del luogo, con rifiuti, immondizia e una totale mancanza di rispetto per i defunti e per le loro famiglie."È una vergogna", dichiara uno dei cittadini indignati, il cui padre è sepolto nel campo 7 del cimitero. Le segnalazioni alle autorità sembrano essere rimaste inascoltate, e la situazione continua a peggiorare. L'associazione "Io Ci Sono!" ha documentato e denunciato ripetutamente la situazione, ma finora non sono state prese misure adeguate per risolvere il problema.Secondo l'associazione, non si tratta solo di una questione estetica, ma anche di problemi igienico-sanitari gravi e di disorganizzazione diffusa. Mentre l'amministrazione comunale sembra concentrarsi su altre questioni e non risponde alle richieste dei cittadini, la situazione nei cimiteri continua a peggiorare."Non possiamo tollerare questa situazione di abbandono e degrado", afferma l'associazione. "È un dovere delle istituzioni garantire il rispetto per i defunti e per le loro famiglie, e assicurare condizioni dignitose nei luoghi di sepoltura".L'associazione continua a monitorare la situazione e a sollecitare interventi urgenti da parte delle autorità competenti per risolvere i problemi nel cimitero di Andria e ripristinare la dignità dei luoghi di sepoltura.