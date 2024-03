Giovane ferito da colpi di pistola a Sannicandro di Bari: avviate le indagini

SANNICANDRO DI BARI - Un giovane di 22 anni è stato ferito ieri sera da due colpi di pistola mentre si trovava in piazza Unità d'Italia, a Sannicandro di Bari. Il ragazzo, che ha piccoli precedenti penali, è stato colpito al torace e è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. Successivamente è stato trasportato d'urgenza al Policlinico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento, i medici non hanno fornito una prognosi definitiva sulla sua condizione.Secondo le prime informazioni emerse, l'aggressione è avvenuta intorno alla zona del monumento ai caduti, non lontano da una pizzeria. Testimoni oculari hanno riferito che i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati da una persona a bordo di un'auto, la quale si è data alla fuga dopo l'attacco.Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili dell'agguato e stabilire il movente dell'attacco. La comunità locale è rimasta sconvolta dall'episodio e si attende con ansia ulteriori sviluppi sul caso.La situazione resta al momento fluida e le autorità stanno lavorando per fornire maggiori dettagli sull'incidente e garantire la sicurezza nella zona.