Il Comitato Santa Rita organizza un evento di beneficenza per i ragazzi con disabilità

BARI - Il Comitato Santa Rita del Quartiere San Paolo-Bari organizza un evento di beneficenza per i ragazzi con disabilità. L'evento si terrà giovedì 21 Marzo 2024 alle ore 11:00 presso il Villaggio Berukha' di Bari."Grazie al ricavato dei calendari di Santa Rita 2024, abbiamo già organizzato tre eventi di beneficenza nel villaggio Berukha' per i ragazzi", spiega l'organizzatore Michele Genchi. "A Natale, all'Epifania e ora ritorniamo per la Santa Pasqua. Tutto questo è stato possibile grazie ai tanti cuori che hanno partecipato acquistando il calendario di Santa Rita 2024.""In questa occasione, porteremo ad ognuno dei ragazzi tante uova di Pasqua e non solo", continua Genchi. "Voglio ringraziare il Sindaco di Bari Antonio Decaro, l'impresa edile residenziale dei Fratelli Caccavale Luigi & Saverio, Giuseppe Manzari, Giuseppe Vallarelli impresa fioricolo di Terlizzi e tutti i terlizzesi. Inoltre, ringrazio Grazia Alessandrino, i tanti commercianti che hanno aderito e tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa.""Chiunque voglia aderire a questa iniziativa può recarsi presso il Giardino di Santa Rita del Quartiere San Paolo-Bari", conclude Genchi. "Prossimo appuntamento il 21-22 Maggio con la festa rionale di Santa Rita al Quartiere San Paolo-Bari."L'evento di beneficenza del Comitato Santa Rita è un'occasione importante per la comunità di unirsi e fare la differenza nella vita dei ragazzi con disabilità. Un piccolo gesto di solidarietà può fare una grande differenza per loro e per le loro famiglie.