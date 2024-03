Serie C, il Brindisi perde 2-0 con l'Avellino al Partenio-Lombardi

Nona sconfitta esterna del Brindisi che perde 2-0 contro l’ Avellino al “Partenio-Lombardi” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 5’ gli irpini passano in vantaggio con Patierno e raddoppiano nel secondo tempo al 6’ per merito di Patierno. Ventunesima sconfitta in questo campionato dei pugliesi che sono all’ ultimo posto in classifica con 19 punti. Settima vittoria interna dei campani. Sedicesimo successo nel girone C di Serie C dell’ Avellino, terzo con 57 punti.