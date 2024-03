Ritrovata sana e salva Carmen Giliberti: Bari tira un sospiro di sollievo dopo la sua sparizione di ieri

BARI - La comunità di Bari può finalmente tirare un sospiro di sollievo ora che le sorti della piccola Carmen Giliberti, di soli 9 anni, sono tornate a una tranquillità. La tensione era palpabile dopo la sua scomparsa ieri sera nel quartiere Madonnella di Bari, ma fortunatamente la situazione si è risolta positivamente. La mamma della bambina, visibilmente preoccupata a causa di un malore, ha confermato la notizia del ritrovamento di Carmen, la quale è stata trovata seduta da sola su una panchina.L'appello diffuso sui social da un vasto numero di baresi ha svolto un ruolo fondamentale nel ritrovamento della piccola. Attualmente, Carmen è sotto osservazione presso il Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dove verrà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per garantire il suo benessere.Restano ancora delle incertezze riguardo al coinvolgimento di un ragazzino di 14 anni nella vicenda, il quale si dice avesse una cotta per la bambina. Inoltre, non è ancora chiaro se Carmen sia stata costretta ad allontanarsi dalla propria famiglia. Tuttavia, la gioia predominante è quella di sapere che la bambina è in buone condizioni, nonostante sia inevitabilmente scossa dall'accaduto.La solidarietà e la mobilitazione della comunità baresi hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante l'unione in momenti di difficoltà, e la felice conclusione di questa vicenda è motivo di celebrazione per tutti coloro che hanno seguito con apprensione la vicenda di Carmen Giliberti.