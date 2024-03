Il mondo della musica piange la scomparsa di Muzio Petrella

BARI - Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Muzio Petrella, un polistrumentista eccezionale originario di Carbonara, che avrebbe compiuto 82 anni tra pochi giorni. Petrella, noto per le sue straordinarie abilità nel contrabbasso, trombone, armonica e chitarra, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava alla guida domenica scorsa a Cassano.Sui social media, numerosi sono i messaggi che ricordano le doti umane e il talento artistico di Petrella. La comunità di Carbonara lo ha salutato come una vera e propria istituzione, con messaggi commoventi che esprimono gratitudine per la sua musica e la sua presenza nel quartiere. Su Facebook, sulla pagina 'Carbonara e Menz aller', si legge: "Carbonara perde un amico, un vero artista. Fai buon viaggio maestro".I profili social di Petrella sono stati invasi da ricordi e messaggi di vicinanza rivolti ai suoi figli Michele, Giuseppe e Gianluca, affermati musicisti a loro volta. "Un gigante tra gli angeli. Buon volo indimenticabile Muzio", scrivono alcuni, mentre altri lo definiscono "Maestro dei Maestri polistrumentista inimitabile".Le parole di commiato evidenziano la profonda influenza che Petrella ha avuto sulla comunità musicale e oltre. "Grazie Muzio Petrella per aver raccontato la bellezza della musica a tutti. Condoglianze a tutta la famiglia", scrive un utente, mentre un altro ricorda Petrella come "il Maestro che ci ha dato gli strumenti per seguire la nostra passione". La sua perdita lascia un vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua musica e la sua umanità.