Bonus psicologo, si parte! L'Ordine degli Psicologi della Puglia: 'Risposta concreta ad un bisogno collettivo'

BARI - Da oggi è possibile richiedere il bonus psicologico, un contributo fino a 1.500 euro per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia.Il commissario straordinario dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma, ha espresso grande soddisfazione per l'attivazione della misura:"Investire nel benessere psicologico ha ritorni economici molto grandi. Il bonus rappresenta un investimento e una risposta concreta alla sempre più crescente richiesta di sostegno psicologico."Possono richiedere il bonus i cittadini residenti in Italia con un Isee non superiore a 50mila euro. Le domande possono essere inviate sul portale dell'Inps fino al 31 maggio.Il contributo, raddoppiato rispetto al 2023, è finalizzato a dare assistenza psicologica ai cittadini che hanno sofferto di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica durante la pandemia e la crisi economica.Palma sottolinea l'importanza del bonus, ma evidenzia anche la necessità di investimenti nel servizio pubblico:"Il bonus è un percorso terapeutico importante, ma non può essere l'unica risposta al disagio psicologico. È necessario prevedere investimenti nel servizio pubblico, dove c'è carenza di organico specializzato."L'Ordine degli Psicologi della Puglia si impegna a promuovere la cultura del benessere psicologico e a far sì che la psicoterapia non sia considerata un bene di lusso.In questi ultimi anni, le fragilità psicologiche sono aumentate considerevolmente. Secondo l'Istituto superiore di Sanità, il 20% della popolazione soffre d'ansia, due milioni di adolescenti sono a rischio di dipendenza e il 14% degli over 65 soffre di depressione.Il bonus psicologo rappresenta un passo avanti importante per migliorare la salute mentale dei cittadini.L'Ordine degli Psicologi della Puglia invita tutti i cittadini che ne hanno bisogno a richiedere il bonus e a non aver paura di chiedere aiuto.Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dell'Inps o contattare l'Ordine degli Psicologi della Puglia.