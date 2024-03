In cammino con Dante… a riveder le stelle: un evento a Bari per il Dantedì 2024

Seguiranno gli interventi di:





BARI - Lunedì 25 marzo 2024, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, si terrà a Bari l'evento "In cammino con Dante… a riveder le stelle".L'appuntamento è alle ore 17.30 presso la Biblioteca della Chiesa di San Ferdinando (via Sparano). Protagonista sarà il volume "Divina Commedia e Sacra Scrittura" (Infinity Book edizioni) di Antonio Calisi, dottore in Sacra Teologia e diacono della Chiesa cattolica di rito bizantino dell'Eparchia di Lungro.Nel volume, Calisi intreccia sapientemente interpretazione testuale, padronanza delle fonti classiche e bibliche, per coniugare la conoscenza del patrimonio culturale con la forza della poesia. L'obiettivo è fornire al lettore di oggi strumenti di approfondimento di un'opera eterna e unica, capace di stimolare sentimenti profondi e di offrire un'esperienza formativa di grande rilevanza.L'evento, organizzato dall'Associazione culturale Incontri e dall'Associazione Crocerossine d'Italia onlus sez. Bari, prevede i saluti di Grazia Andidero, responsabile sez. di Bari dell'Ass. Crocerossine d'Italia onlus.