Scalera e Perrini: 'Finalmente chiarezza sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie'

BARI - "Si è finalmente fatta chiarezza sul futuro dell'aeroporto 'M. Arlotta' di Grottaglie: il suo destino passa attraverso lo Spazioporto." Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali Antonio Scalera e Giuseppe Perrini, entrambi del Partito Democratico."I lavori della V Commissione regionale, tenutasi ieri, hanno permesso di fare il punto sullo stato dei lavori dell'aeroporto e di conoscere i piani futuri per questo importante scalo pugliese," spiegano Scalera e Perrini. "Il progetto dello Spazioporto sarà presentato al MAM Mediterranean Aerospace Matching, in programma a Grottaglie dal 20 al 22 marzo."L'evento, promosso dalla Regione Puglia e dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e organizzato da ADP (Aeroporti di Puglia), in collaborazione con il DTA scarl (Distretto Tecnologico Aerospaziale) e Criptalia e Spaceport, è dedicato all'evoluzione del settore dell'aerospazio, con focus sulle tecnologie per i sistemi di trasporto senza pilota ("unmanned") e sui sistemi di trasporto spaziali, nonché sulle tecnologie satellitari ad essi collegate."L'aeroporto di Grottaglie ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per l'industria aerospaziale italiana e internazionale," affermano Scalera e Perrini. "Lo Spazioporto rappresenta un'occasione unica per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita di nuove imprese.""Inoltre, in vista dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto nel 2026, è fondamentale potenziare l'aeroporto di Grottaglie e renderlo uno scalo civile efficiente e moderno," concludono i due consiglieri. "Nei prossimi giorni, insieme al collega Perrini, faremo un sopralluogo presso l'aeroporto per verificare personalmente lo stato dei lavori e per continuare a seguire con attenzione questo importante progetto."