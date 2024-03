Tifoso denunciato per aver ferito un bambino con un petardo

BARI - Un tifoso della Sampdoria di 33 anni è stato denunciato per aver lanciato un petardo che ha ferito un bambino di 8 anni durante la partita di calcio tra Bari e Sampdoria.L'episodio è avvenuto domenica 16 marzo, durante il primo tempo della gara valida per la 30esima giornata del campionato di serie B.Il bambino è stato trasportato al Policlinico di Bari dove gli sono state riscontrate escoriazioni alle gambe.La polizia, questa mattina, si è presentata alla porta della sua abitazione a Genova e lo ha portato in questura.L'uomo è stato denunciato per violazione delle norme sullo stadio in materia di materiale esplosivo.L'avvocato del tifoso, Matteo Carpi, ha dichiarato che il suo assistito è "molto dispiaciuto" per l'accaduto e che "non voleva assolutamente colpire nessuno".Il tifoso rischia una multa fino a 30.987 euro e l'interdizione dagli stadi per un massimo di 5 anni.Si tratta di un episodio grave che purtroppo non è il primo a verificarsi negli stadi italiani.