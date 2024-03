Incendio sotto il ponte a Japigia: cinque auto coinvolte

BARI - Questa mattina, sotto il ponte che collega il lungomare a Japigia, si è verificato un incendio che ha coinvolto cinque auto parcheggiate nella zona. L'origine delle fiamme sarebbe stata una vettura, da cui il fuoco si è poi propagato ad altri veicoli circostanti.Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Squadra Scientifica per gestire l'emergenza e avviare le indagini sull'accaduto. Le fiamme sono state domate e si è lavorato per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza della zona.Al momento non si hanno informazioni riguardo alle cause dell'incendio e se vi siano state persone coinvolte o ferite. Le autorità locali sono al lavoro per accertare la dinamica dell'evento e stabilire se si tratti di un incidente accidentale o di un atto doloso.