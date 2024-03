Incidente sulla provinciale 106: cinque feriti, due in gravi condizioni

GIOIA DEL COLLE - Cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 106 che collega Putignano e Gioia del Colle, all'altezza dello svincolo per Acquaviva delle Fonti.Lo schianto è avvenuto intorno alle 8:30 tra un'auto e un furgone. L'impatto è stato molto violento e ha causato il ferimento di tutti gli occupanti dei due mezzi.Due dei feriti, entrambi militari dell'esercito in forza al battaglione di Altamura, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Bari. Un altro ferito, residente a Putignano, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Putignano. Un quarto ferito, residente a Noci, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Putignano. Il quinto ferito, un tecnico che viaggiava sul furgone, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Putignano.Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere, i Carabinieri e la Polizia Locale.Il traffico ha avuto un fortissimo rallentamento per poi riprendere a senso alternato su una corsia.Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.Seguiranno aggiornamenti su questa notizia.