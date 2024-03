Serie C: il Taranto pareggia 1-1 con la Turris al Liguori

Settimo risultato utile consecutivo per i rossoblu pugliesi che sono al quarto posto in classifica con 50 punti insieme all’ Avellino. Quarto pareggio interno della Turris. Nono pareggio in questo campionato dei campani, sedicesimi con 29 punti.

Quinto pareggio esterno del Taranto che impatta 1-1 contro la Turris al “Liguori” nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 20’ i campani passano in vantaggio con Contessa e al 28’ gli jonici pareggiano per merito di Zonta. Ottavo pareggio in questo torneo per la squadra di Ezio Capuano.