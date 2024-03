ITA Airways incrementa i voli da Roma Fiumicino a Bari e Brindisi per le festività pasquali

BARI - ITA Airways ha annunciato l'incremento dei voli da Roma Fiumicino agli aeroporti di Bari e Brindisi in vista delle festività pasquali. La Compagnia garantirà 18 voli addizionali sui due scali pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile, con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti dei cittadini pugliesi e la connettività con tutte le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali del network ITA Airways.A dimostrazione dell'attenzione di ITA Airways per la Puglia e i suoi cittadini, la Compagnia ha previsto tariffe a partire da 55 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso) per i voli aggiuntivi. ITA Airways valuterà inoltre ulteriori incrementi di capacità nel caso si rendessero necessari.I nuovi voli sono disponibili per l'acquisto sul sito www.ita-airways.com , presso le agenzie di viaggio, il Customer Center e le biglietterie aeroportuali.Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha espresso soddisfazione per la decisione di ITA Airways: "A chiusura di una interlocuzione improntata alla massima collaborazione non possiamo che essere soddisfatti della decisione del vettore, che ringrazio per la sensibilità mostrata nell'accogliere le nostre sollecitazioni, di incrementare la propria offerta su Bari e Brindisi. In questo momento il forte desiderio di mobilità dei pugliesi, oltre che la straordinaria attrattività del territorio, non possono prescindere dalla necessità di collegamenti efficienti che ITA Airways ha saputo cogliere con prontezza ed efficacia".L'incremento dei voli da parte di ITA Airways rappresenta un importante segnale di attenzione per la Puglia e i suoi cittadini. La Compagnia si impegna a garantire collegamenti efficienti e convenienti per le festività pasquali e per tutto l'anno, contribuendo allo sviluppo economico e turistico della regione.