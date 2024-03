L'attaccante barese Luca Sasanelli torna agli allenamenti dopo il termine dei domiciliari

PESCARA - Luca Sasanelli, promettente attaccante barese di soli 19 anni, ha finalmente lasciato il regime dei domiciliari dopo essere stato arrestato recentemente con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata. La misura restrittiva è stata revocata, consentendo al centravanti, cresciuto nelle giovanili del Bari, di riprendere gli allenamenti con i suoi compagni di squadra al Pescara Calcio.L'allenamento si è svolto a porte chiuse e, secondo le indiscrezioni, sembra che Sasanelli non sarà incluso nella lista dei convocati per l'imminente sfida contro la Carrarese. Tuttavia, il ritorno ai campi di allenamento rappresenta un passo avanti per il giovane calciatore, che avrà l'opportunità di concentrarsi sul suo sviluppo professionale e personale sotto la guida della squadra tecnica del Pescara.