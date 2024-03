Lecce, riqualificazione Largo Settelacquare: a giorni i lavori

LECCE - L'Assessorato alla Mobilità sostenibile con la SGM – Società Gestione Mobilità avvierà, nei prossimi giorni, i lavori per riqualificare Largo Vittime del Terrorismo, a Settelacquare, che ospita un'ampia area parcheggio di interscambio di 10mila mq e 400 posti auto, servito dalla linea R5 del Trasporto Pubblico Locale che la collega con il centro ogni 20 minuti.Con questa riqualificazione, l'area – oltre ai 22 stalli di sosta del tipo in parallelo e i 358 stalli del tipo a pettine – prevede l'istituzione di 14 stalli riservati alle persone con disabilità, 2 postazioni di ricarica auto elettriche, 2 aree di sosta per motocicli e biciclette delimitate da paletti dissuasori.«L'area sosta di Settelacquare, che rientra nella pianificazione dei parcheggi di scambio sin dal 1999. non è mai stata realmente valorizzata. I lavori di sistemazione – dichiara l'assessore alla Mobilità Marco De Matteis – partiranno nei prossimi giorni perchè un' area di sosta di 10 mila mq, servita dal trasporto pubblico e dai servizi di sharing, deve essere riconosciuta e utilizzata da chi vive in città e da chi ci viene per lavoro, trovandosi a servizio del quadrante Sud Est della città e di chi arriva a Lecce dalla provincia. Lo facciamo perchè intendiamo investire nel cambiamento, anche con aree a parcheggio attrezzate e sempre più moderne e fruibili».