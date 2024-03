Bari, stamane l'ultimo saluto all'ex sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia

L'attuale primo cittadino barese, nell'orazione funebre, ha ricordato l'ultima conversazione intrattenuta pochi giorni fa con il compianto sindaco, nel corso della quale, Di Cagno Abbrescia pur minato dalla malattia, non aveva risparmiato consigli e indicazioni per il miglioramento della città. Presenti all'estremo saluto un centinaio di cittadini, ex consiglieri comunali del centrosinistra e attuali consiglieri del centrodestra.





Di questa coalizione, su intuizione di Pinuccio Tatarella, Di Cagno Abbrescia fu il candidato sindaco eletto direttamente dai baresi per la prima volta nelle elezioni amministrative dell'aprile 1995, quando prevalse al primo turno sulla candidata del centrosinistra Rosina Basso. Prima di essere eletto alla Camera dei Deputati nel 2006 per Forza Italia, Simeone Di Cagno Abbrescia vinse anche al primo turno nelle Comunali del giugno 1999, sconfiggendo il candidato del centrosinistra Beppe Vacca e confermando la carica di sindaco del capoluogo pugliese fino al giugno 2004.





Nella mattinata odierna, presso la Basilica di San Nicola, è stato celebrato il funerale dell'Ex Sindaco di Bari Simeone Di Cagno Abbrescia, deceduto ieri dopo una lunga malattia alla vigilia del suo ottantesimo compleanno che cadrà lunedì 1 aprile. Alla funzione religiosa, in un clima di profonda commozione, hanno presenziato il governatore della Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro.