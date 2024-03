Lecce vs Roma: Sfida cruciale per obiettivi opposti

Il Lecce scenderà in campo con Blin e Ramadani come esterni, mentre Almqvist agirà come regista. In attacco, sarà Krstovic a affiancare Piccoli. Dall'altra parte, la Roma schiererà Cristante e Paredes sulle fasce, con Baldanzi nel ruolo di trequartista. Lukaku ed El Shaarawy saranno i terminali offensivi della squadra capitolina.L'arbitro designato per la partita è Matteo Marcenaro della sezione di Genova.





Nel precedente incontro tra le due squadre, disputato all'Olimpico, la Roma si era imposta con il punteggio di 2-1. Tuttavia, nell'ultimo confronto in massima serie a Lecce, avvenuto l'11 febbraio 2023, le due squadre avevano pareggiato 1-1. Nel primo tempo, al 7', il Lecce era passato in vantaggio grazie a un'autorete di Ibanez, mentre nel secondo tempo, al 17', Dybala aveva pareggiato per i capitolini.La sfida promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti per i rispettivi obiettivi di stagione.

FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 18, presso lo stadio "Via del Mare", il Lecce affronterà la Roma nella trentesima giornata di Serie A. La partita è fondamentale per entrambe le squadre, con i salentini che cercano una vittoria per avvicinarsi alla salvezza e i capitolini che puntano al successo per rimanere in lizza per la qualificazione alla Champions League.