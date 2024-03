'Logique ed métaphysique nella filosofia moderna', a Lecce cinque giorni di studi su Descartes e l’early modern philosophy

- Il Dottorato Internazionale in "Filosofia: Forme e storia dei saperi filosofici", in convenzione fra Unisalento, la Sorbonne Université di Parigi e l'Università di Colonia organizza, dall’11 al 15 marzo 2024 a Lecce, una settimana di studi di alto profilo scientifico sul tema Logica e metafisica nella filosofia moderna, in collaborazione, come da tradizione, col Centro Dipartimentale di studi su Descartes "Ettore Lojacono" ed il Centre d’études cartésiennes della Sorbonne Université e, quest'anno, con il supporto del Prin PNRR Sophia. Space of Philosophic Heritage in Archive.