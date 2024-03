Allerta gialla per temporali in Puglia: possibili rovesci e temporali su tutta la regione

Evitare di uscire di casa se non necessario.

Se si è in auto, prestare attenzione alla guida e non attraversare guadi allagati.

Se si è all'aperto, cercare riparo in un edificio o in un luogo sicuro.

Non sostare sotto alberi o pali della luce.

Prestare attenzione ai possibili allagamenti.

Seguire le indicazioni delle autorità locali.

BARI - Dalle ore 00:00 del 9 marzo 2024 e per le successive 20 ore si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sul resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.Dalle ore 00:00 del 9 marzo 2024 e per le successive 20 ore è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la Puglia.Si invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali.Ecco alcuni consigli per la sicurezza in caso di temporali: