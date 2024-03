La bioetica in Valle d’Itria

Il 9 marzo 2024 si inaugura un ciclo di seminari dedicati alla bioetica, alla biopolitica, al biodiritto e alla bioeconomia che si svolgerà tra Cisternino e Ceglie Messapica e che si protrarrà fino al 30 agosto 2024. Il 9 marzo 2024 si inaugura un ciclo di seminari dedicati alla bioetica, alla biopolitica, al biodiritto e alla bioeconomia che si svolgerà tra Cisternino e Ceglie Messapica e che si protrarrà fino al 30 agosto 2024.





I seminari, denominati "Bio-Sem2024. Semi di consapevolezza critica", sono organizzati e diretti dall’European Centre for Science, Ethics and Law (ECSEL) e dalla Cattedra Jean Monnet di biodiritto della Commissione europea, conferita Ad Personam al prof. Luca Marini della Sapienza Università di Roma, e godono del patrocinio del Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB), del Comune di Cisternino e della Città di Ceglie Messapica.





Partecipano ai seminari, in qualità di relatori, docenti universitari ed esperti della materia in rappresentanza di Atenei italiani e stranieri e di enti pubblici di ricerca quali il CNR e il CREA. Tra i relatori figurano i proff. Luca Marini, docente di diritto internazionale alla Sapienza Università di Roma ed ex Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei ministri; Kees van der Pijl, già docente di relazioni internazionali e direttore del Centro per la politica economica globale dell'Università del Sussex; Daniela Danna, ricercatrice e docente di politica sociale nell'Università del Salento; Pietro Perrino, già dirigente di ricerca e direttore della Banca del germoplasma del CNR di Bari; Marco Scortichini, dirigente di ricerca del CREA di Roma.





Lo scopo dei seminari è quello di accrescere la consapevolezza critica di questioni complesse e controverse che, negli ultimi anni, si sono imposte all’attenzione della società civile: così, accanto a problematiche consolidate nel dibattito pubblico, sono affrontate tematiche relativamente nuove e ancora poco esplorate sul piano divulgativo, quali la rivoluzione antropologica conseguente agli sviluppi della biomedicina, il capitalismo digitale, il totalitarismo biopolitico, l’economia comportamentale, il sistema di credito sociale e il ruolo che le corporation finanziarie transnazionali, le organizzazioni internazionali, la politica e i media giocano in questi contesti.





Per stimolare l’attenzione del pubblico e favorire la comprensione di questioni di tale portata, i relatori hanno scelto, per i loro interventi, titoli poco accademici e non convenzionali, come emerge dal programma dell'iniziativa: 1) Bio-che? Prefissi e suffissi tra identità, sovranità e diritti, sabato 9 marzo 2024, ore 19.00, Biblioteca Comunale "Tommaso Fiore", Via Dante Alighieri 48, Cisternino; 2) Capitalismo ed emergenze permanenti, sabato 23 marzo 2024, ore 19.00, Biblioteca Comunale "Tommaso Fiore" di Cisternino; 3) Stato di biosicurezza e biopolitica, venerdì 26 aprile 2024, ore 18.30, Biblioteca Comunale "Pietro Gatti", Via Chiesa 11, Ceglie Messapica; 4) Vecchi e nuovi OGM, venerdì 31 maggio 2024, ore 18.30, Biblioteca Comunale "Pietro Gatti" di Ceglie Messapica; 5) Pandemie S.p.A., venerdì 28 giugno 2024, ore 18.30, Biblioteca Comunale "Pietro Gatti" di Ceglie Messapica; 6) La convivenza con Xylella fastidiosa, venerdì 19 luglio 2024, ore 18.30, Biblioteca Comunale "Pietro Gatti" di Ceglie Messapica; 7) Umano, post-umano. I nuovi aforismi della biomedicina, venerdì 30 agosto 2024, ore 18.30, Biblioteca Comunale "Pietro Gatti" di Ceglie Messapica.





La partecipazione ai seminari, che saranno moderati dal prof. Luca Marini e dalla prof.ssa Daniela Danna, è libera.