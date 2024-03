Lutto nel mondo del calcio barese: addio a Gianni Caffaro, ex portiere del Bari

BARI - La città di Bari è immersa nel dolore per la scomparsa di Gianni Caffaro, ex portiere del Bari, deceduto all'età di 64 anni a causa di una malattia incurabile. Caffaro, che ha indossato la maglia del Bari dal 1981 al 1984, era un'icona nel panorama calcistico barese e una figura di riferimento per l'ambiente biancorosso.Gianni Caffaro non era solo un giocatore di calcio, ma anche un punto di riferimento per i più giovani. Per anni ha dedicato il suo tempo alla gestione della scuola calcio del Green Park, trasmettendo la sua passione per il gioco e contribuendo alla formazione di numerosi talenti locali.La sua presenza nel calcio barese non si limitava al campo da gioco: Gianni Caffaro era considerato un'istituzione per la città di Bari e per l'intero ambiente biancorosso. La sua professionalità, la sua dedizione e il suo spirito di squadra hanno lasciato un'impronta profonda nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio barese e la sua memoria rimarrà viva nei ricordi di chiunque abbia avuto il piacere di incrociare il suo cammino. Bari piange la perdita di un grande uomo e di un vero e proprio simbolo del calcio locale.