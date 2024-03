Scontro frontale sulla Brindisi-San Vito: due donne morte

BRINDISI - Tragedia sulla provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Due donne, Pasqualina Prezioso di 50 anni e Maria Epifani di 66 anni, entrambe residenti a San Vito dei Normanni, hanno perso la vita in uno scontro frontale tra una Toyota Yaris e una Opel Corsa.L'incidente è avvenuto intorno alle 14:00 di oggi, 20 marzo 2024. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.La 50enne Pasqualina Prezioso, alla guida della Yaris, è deceduta sul colpo. La 66enne Maria Epifani, a bordo della Corsa guidata dal marito, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è morta poco dopo.La Polizia Locale sta ancora eseguendo i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Sembra che la Yaris abbia invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Corsa.La comunità di San Vito dei Normanni è sotto choc per la tragica scomparsa delle due donne. Il sindaco, Giovanni Convertini, ha espresso il cordoglio dell'intera cittadinanza.L'ennesimo incidente mortale sulle strade pugliesi è un monito alla prudenza. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione al volante e a rispettare le regole della circolazione stradale.