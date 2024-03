Manifestazione 'Bari non si tocca': Solidarietà a Decaro contro il rischio scioglimento del Comune per mafia

BARI - "Giù le mani da Bari, io sto con Decaro". È questo lo slogan scelto per la manifestazione "Bari non si tocca", indetta dalla Cgil e dalla segreteria regionale del Partito Democratico, che si terrà sabato mattina in piazza del Ferrarese. L'obiettivo della mobilitazione è quello di esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco Decaro dopo gli ultimi episodi di cronaca e l'arrivo degli ispettori chiamati a valutare lo scioglimento del Comune per mafia.La manifestazione vedrà la partecipazione di forze sindacali, sigle dell'associazionismo e cittadini che intendono ribadire con forza che Bari non può essere toccata dalle infiltrazioni criminali. Domenico De Santis, segretario regionale del PD Puglia, ha annunciato l'annullamento di altre iniziative del partito per concentrare le energie nella mobilitazione di sabato mattina."In difesa di questi 20 anni, delle migliaia di persone oneste che li hanno resi possibili, del Sindaco Decaro e delle sue battaglie coraggiose, del futuro che dobbiamo costruire adesso, tutte e tutti assieme", ha dichiarato De Santis. "I poteri criminali non possono nulla davanti alla forza della stragrande maggioranza del popolo barese che si ribella quotidianamente contro la Mafia. Ci vediamo in piazza del Ferrarese Sabato 23 alle 10:30".La manifestazione rappresenta un momento di unità e di resistenza contro il tentativo di intromissione della criminalità organizzata nella gestione della città, ribadendo il valore della legalità e della democrazia nel contesto barese.