Marcella Bella, in radio il nuovo singolo 'Chi siamo davvero'

MILANO - Da oggi, venerdì 1° marzo, entra in rotazione radiofonica “Chi siamo davvero'', il nuovo singolo di Marcella Bella. Il brano è disponibile in radio nella sua nuova versione “radio edit”, mentre la versione originale è disponibile all’interno del nuovo album “Etnea” disponibile in digitale e in fisico.

Presentato per la prima volta dal vivo a “Una Voce per San Marino”, il nuovo singolo (scritto da Giovanni Caccamo, Michele Bitossi e Alessandro Bavo) è valorizzato da una potente vocalità e presenta un testo dal forte impegno sociale, che sfida le mentalità obsolete per promuovere l’inclusione e la consapevolezza di sé e degli altri.

Dopo aver raccontato la fragilità, la forza e la tenacia che servono per affrontare le sfide e per rialzarsi dopo ogni caduta con il precedente singolo “Tacchi a Spillo”, in questo nuovo brano Marcella Bella si fa portavoce di un messaggio di accettazione di sé e di lotta contro i pregiudizi, celebrando la diversità senza conformarsi a standard imposti. Un messaggio di speranza e di resilienza che, attraverso la musica, incoraggia a “sorridere, scegliere, decidere chi siamo davvero”.

Online il video musicale, prodotto da Trunk Studio, che cattura la ricchezza e la complessità dell’essere umano attraverso una serie di volti ed espressioni che celebrano la diversità. Il videoclip vuole trasmettere, come il testo del brano, un messaggio di liberazione e solidarietà, invitando gli spettatori ad abbracciare la propria autenticità e a lottare per un mondo più inclusivo e accogliente.

L’“album version” del brano “Chi Siamo Davvero” è presente in “Etnea”, il nuovo disco di inediti dell’artista, disponibile in digitale e in fisico nei formati vinile nero 180 g in edizione numerata e limitata e cd maxi formato con booklet di 24 pagine e 4 foto esclusive. Le versioni fisiche dell’album (vinile e cd maxi) contengono anche il brano “L’Etna”, al momento non presente nella versione digitale.

In “Etnea” l’artista esplora una nuova fase nella sua carriera, assumendo il ruolo di autrice per la prima volta. Prodotto da Fausto Cogliati e composto da 10 brani, l'album cattura i contrasti che definiscono Marcella: da un lato vulcanica, con una forza che si esprime in brani energici ed esplosivi, dall’altro lavica, piena di passione e di sentimento.

Tra i brani del disco spicca “Mi rubi l’anima”, scritto a quattro mani insieme al fratello Rosario, in cui Marcella affronta con delicatezza e sensibilità il tema della violenza sulle donne. A impreziosire il brano la collaborazione con Loredana Bertè, amica e collega con cui Marcella condivide una profonda sensibilità sull’argomento, testimoniando così il loro legame affettivo e la loro connessione emotiva. “Etnea” include il brano “Un amore speciale”, il primo scritto da tutti e 4 i fratelli Bella (Marcella, Gianni, Rosario e Antonio), in cui Gianni ha fortemente voluto partecipare alla stesura della musica.

“Etnea” è il primo album di Marcella Bella a portare la firma con la nascente etichetta FFN Records del giovane imprenditore Federico Feyrsinger Nonato in collaborazione con Starpoint Corporation S.r.l. in licenza a BMG. Questo nuovo progetto dimostra la versatilità dell’artista nel tempo e la sua capacità di parlare a diverse generazioni, sottolineando che la sua musica continua a trasmettere emozioni che attraversano le barriere generazionali.