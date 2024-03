Martina Franca, venerdì 15 marzo 'Il Giocattolaio' in scena al Teatro Politeama Verdi

MARTINA FRANCA (TA) - Marzo ricco di eventi al Teatro Politeama Verdi di Martina Franca. Il secondo appuntamento del mese, nell’ambito del cartellone della stagione "Ci vediamo al Verdi", è "Il giocattolaio" in scena venerdì 15 marzo. - Marzo ricco di eventi al Teatro Politeama Verdi di Martina Franca. Il secondo appuntamento del mese, nell’ambito del cartellone della stagione "Ci vediamo al Verdi", è "Il giocattolaio" in scena venerdì 15 marzo.





L’opera porta sul palco come protagonisti Francesca Chillemi insieme a Kabit Tavani, e racconta la storia di un serial killer - soprannominato "Il giocattolaio", per l’appunto - che usa prendere di mira le donne, pur decidendo di non ucciderle. Lo schema di azione è sempre lo stesso: le seduce, le lobotomizza e le abbandona a un destino terribile, facendole diventare delle bambole viventi immobilizzate su una sedia a rotelle.





È certamente un thriller psicologico, a tratti anche claustrofobico, nel quale i momenti di suspense e i colpi di scena si alternano in modo serrato, secondo uno stile di narrazione rapido e angosciante. A fare presa non è tanto la violenza fisica, quanto i meccanismi di quella psicologica, perché spesso a essere “lobotomizzate” sono le menti fragili delle vittime di narcisisti patologici, argomento più che attuale oggi. Il sotto-testo? Indagare sulla capacità umana di manipolare il prossimo, rendersi conto che le persone mentono e tendono a torcersi psicologicamente quando sono mosse da emozioni forti. Un tema di grande attualità quello de “Il giocattolaio”, soprattutto alla luce degli incessanti casi di cronaca che riguardano la violenza di genere, tema che spinge a riflettere sulle forme di violenza fisica e psicologica che l’essere umano è in grado di compiere, specie contro le persone più fragili. Il ritmo serrato e incalzante della storia, insieme alla sensualità degli attori in scena, fanno sì che anche lo spettatore entri in questo gioco di persuasione e faccia i conti con i propri abissi emotivi. Cosa spinge la protagonista a desiderare di andare a letto con un uomo così pericoloso? Il desiderio di salvarlo, credendo che sia possibile. La “sindrome della crocerossina” la porta a perdonare e a credere alle bugie che lei stessa si racconta. Perché credere a delle realtà fittizie fa meno male che accettare la realtà per quella che è. Come nel mondo reale.





La protagonista è Francesca Chillemi, ex Miss Italia e apprezzata attrice; con lei, nel ruolo di Peter il giocattolaio c’è l’attore teatrale Kabir Tavani; la regia è di Enrico Zaccheo. Il testo è la rielaborazione italiana del "Toyer" che è stato uno dei più grandi successi di Broadway negli anni Settanta, tratto a sua volta dal romanzo thriller del commediografo Gardner McKay. Ingresso ore 20:30, sipario ore 21.





Per quel che riguarda Francesca Chillemi, debutta nel mondo dello spettacolo come modella, venendo eletta Miss Italia nel 2003, all’età di 18 anni. Al seguito della vittoria, inizia a partecipare a diverse fiction e programmi tv. L’anno successivo, infatti, prende parte alla quarta stagione di Un medico in famiglia e alle trasmissioni I raccomandati e Italia che vai. Nel 2005 conduce diversi show Rai, tra cui Varietà e Aspettando Miss Italia; partecipa inoltre a Sanremo contro Sanremo. Nel 2007 viene scritturata per la serie Carabinieri ed è coprotagonista nella seconda stagione di Gente di mare; l’anno successivo recita in un episodio de Il commissario Montalbano e nella miniserie Vita da paparazzo. Nel 2009 la carriera d’attrice della Chillemi si allarga al grande schermo, in quanto prende parte a Feisbum – Il film (nell’episodio Gaymers) e a Cado dalle nubi con il comico Checco Zalone. Il 2010 la vede recitare in Squadra antimafia – Palermo oggi, Preferisco il Paradiso al fianco di Gigi Proietti e in due videoclip, uno della canzone Casting dei Mambassa e l’altro di Solo un momento dei Clave Cubana. Nel 2011 entra nel cast delle serie TV Notte prima degli esami ’82, Fratelli detective e Che Dio ci aiuti, mentre l’anno successivo in quello de La figlia del capitano e Sposami. Nell’ottobre 2013 conduce la finale della 74° edizione di Miss Italia con Massimo Ghini e Cesare Bocci, mentre nel 2014 prende parte alla miniserie La bella e la bestia. Nel 2016 è guest star nella quinta stagione della serie L’ispettore Coliandro e viene scritturata nel cast di Braccialetti rossi. Nel 2017 partecipa a un altro film, Natale da chef; nel 2019 interpreta Monica Mirafiori nella terza stagione de L’isola di Pietro. Nel 2021 prende parte al film Anima bella, a un episodio della serie Leonardo, al programma Penso che un sogno così al fianco di Giuseppe Fiorello e alla lavorazione della fiction Viola come il mare, di cui è co-protagonista insieme al divo turco Can Yaman.