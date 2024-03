Nasce una bimba su un aereo WizzAir: atterraggio d'emergenza a Brindisi

BRINDISI - Un atterraggio d'emergenza a Brindisi ha permesso la nascita di una bambina a bordo di un aereo della compagnia WizzAir nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo.La donna, una 38enne di origine giordana al settimo mese di gravidanza, si trovava sul volo Amman-Londra quando ha avvertito forti dolori. Il personale di bordo ha immediatamente attivato le procedure d'emergenza e il comandante ha deciso di atterrare a Brindisi, l'aeroporto più vicino.Sulla pista era già presente un'ambulanza, ma all'arrivo dei medici la donna aveva già partorito la piccola, assistita dal personale della compagnia aerea.Mamma e figlia sono state poi trasportate in ospedale per le cure del caso.L'aereo, con a bordo 235 passeggeri in totale, è ripartito nel pomeriggio.Si tratta di una storia a lieto fine che ha visto la collaborazione di diverse persone per permettere la nascita della piccola in sicurezza.