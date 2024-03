Ostuni, il Comitato Cittadino di Via Gabriele Rossetti chiede l'intervento urgente del sindaco sui parcheggi riservati alla Croce Rossa

OSTUNI (BR) - "Il Comitato Cittadino di Via Gabriele Rossetti ha presentato una petizione al Signor Sindaco, Arch. Angelo Pomes, sollevando preoccupazioni riguardo alla situazione dei parcheggi riservati alla Croce Rossa presso la loro sede in una delle strade principali della città" si legge in una nota stampa a cura del Comitato Cittadino di Via Gabriele Rossetti ad Ostuni. - "Il Comitato Cittadino di Via Gabriele Rossetti ha presentato una petizione al Signor Sindaco, Arch. Angelo Pomes, sollevando preoccupazioni riguardo alla situazione dei parcheggi riservati alla Croce Rossa presso la loro sede in una delle strade principali della città" si legge in una nota stampa a cura del Comitato Cittadino di Via Gabriele Rossetti ad Ostuni.





"I cittadini del quartiere sono sempre più preoccupati per i notevoli disagi causati dalla disposizione attuale dei parcheggi, compresi quelli di fronte alla sede della Croce Rossa. Questa configurazione non solo crea ostacoli al traffico, ma impatta anche sulla vita quotidiana dei residenti e dei negozi locali, a causa della limitata larghezza dei marciapiedi; inoltre, altra problematica di non poco conto, è che i mezzi stessi essendo alti tolgono la visuale ai primi piani delle abitazioni e, oltretutto, diventano anche un pericolo per eventuali furti da parte di male intenzionati. Il Comitato riconosce l'importanza della Croce Rossa e la necessità di garantire la massima efficienza nei loro interventi. Tuttavia, ritiene che sia possibile trovare una soluzione che soddisfi le esigenze dell'istituzione senza compromettere la qualità di vita della comunità locale. In particolare, il Comitato propone di spostare i parcheggi riservati a pochi metri dalla sede della Croce Rossa, utilizzando uno spazio laterale vicino alla scalinata della Chiesa dei Cappuccini, adiacente al muro di cinta del Campo sportivo. Questo consentirebbe di garantire un accesso più agevole in caso di emergenza e migliorerebbe la viabilità per i residenti e i commercianti del quartiere. Il Comitato Cittadino di Via Gabriele Rossetti confida nella sensibilità del Sindaco e nell'attenzione all'interesse della comunità, auspicando un intervento urgente per risolvere la problematica in questione. Il Comitato è disponibile per ulteriori commenti e per collaborare con le autorità locali al fine di garantire una soluzione equa e soddisfacente per tutte le parti coinvolte" si legge ancora nella nota stampa a cura del Comitato Cittadino di Via Gabriele Rossetti ad Ostuni.