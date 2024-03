Palo del Colle, scoperta un'autocarrozzeria abusiva: maxi multa e segnalazione al fisco

PALO DEL COLLE - La Guardia di Finanza di Bitonto ha scoperto un'altra autocarrozzeria abusiva a Palo del Colle, in provincia di Bari, a pochi giorni dal blitz di Gioia del Colle.All'interno del locale sono stati trovati numerosi strumenti e attrezzature per la riparazione delle auto, tra cui cavalletti, un compressore, accessori per la verniciatura, crick mobili, banchi da lavoro con utensili, un carrello per gli attrezzi, un forno per l'asciugatura, gruette sollevatrici e decine di barattoli di vernice. Presenti anche diversi pezzi di ricambio necessari per le riparazioni.Un operaio è stato trovato in nero, mentre il titolare dell'attività non si era mai iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio né a quello previsto per il carico e scarico di rifiuti speciali.Al titolare è stata comminata una maxi multa e la sua posizione è stata segnalata al fisco in quanto evasore totale.L'operazione della Guardia di Finanza rientra nell'ambito del contrasto al lavoro nero e all'abusivismo nel settore delle riparazioni auto, a tutela dei consumatori e delle imprese che operano correttamente.