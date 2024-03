Paura a Bari: 77enne colto da malore sul lungomare, salvato dalla Guardia Costiera

BARI - Momenti di apprensione questa mattina a Bari, dove un uomo di 77 anni è stato colto da un malore mentre spostava la sua auto parcheggiata sul lungomare Starita.Il personale della Guardia Costiera è stato il primo a soccorrerlo, trovandolo riverso a terra. Immediatamente i militari hanno avviato le prime manovre di rianimazione, che sono state poi proseguite dall'automedica e dall'ambulanza del 118 giunte sul posto.Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l'uomo è stato rianimato e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.Non si conoscono ancora le cause del malore che ha colpito il 77enne, ma la sua tempestiva rianimazione ha evitato conseguenze più gravi.L'accaduto ha destato apprensione tra i passanti e i residenti della zona, che hanno assistito con ansia alle operazioni di soccorso.La Guardia Costiera ha ancora una volta dimostrato la sua professionalità e il suo impegno nel soccorso in mare e sulla terraferma, intervenendo tempestivamente e con competenza in una situazione di grave pericolo.