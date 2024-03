Piemontese e Delli Noci a Foggia per InfoDay sui MiniPIA: 'Innovazione e voglia di impresa in Capitanata'

Finanziamenti da 30 mila a 5 milioni di euro

Per micro e piccole imprese e liberi professionisti

Per programmi integrati di investimenti produttivi e di innovazione



A sostegno di:





Modernizzazione dei metodi produttivi e di erogazione dei servizi

Miglioramento del trasferimento di conoscenze

Adozione di tecnologie innovative

Sviluppo di competenze della forza lavoro

Processi sostenibili e di economia circolare

Le domande di partecipazione ai MiniPIA possono essere inoltrate a partire dal 29 febbraio attraverso la piattaforma PugliaSemplice:



L'InfoDay di Foggia è stato un primo passo importante per far conoscere i MiniPIA alle imprese del territorio e per stimolarle a cogliere le opportunità offerte.



Con il supporto della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo, la Capitanata può giocare un ruolo da protagonista nella crescita economica della Puglia.



Sito ufficiale Regione Puglia: https://www.regione.puglia.it/

FOGGIA - Raccogliere la sfida dell'innovazione e stimolare la voglia di impresa in provincia di Foggia: questo l'obiettivo dell'InfoDay sui MiniPIA, il nuovo strumento della programmazione 2021-2027 della Regione Puglia, che si è tenuto stamattina alla Camera di Commercio di Foggia.Il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci hanno incontrato un folta platea di imprenditori, professionisti, bancari e rappresentanti delle associazioni di categoria per illustrare le opportunità offerte dai MiniPIA, che integrano la misura dei PIA con l'impianto procedurale del Titolo II."Dal turismo all'agroindustria, ci aspettiamo molto in progetti di impresa innovativi dalla provincia di Foggia", ha detto Delli Noci, sottolineando che le modifiche introdotte rispetto al Titolo II sono state pensate per facilitare l'accesso alle agevolazioni anche in territori che hanno mostrato meno interesse finora."Dobbiamo stimolare la circolazione delle informazioni e, per farlo, creeremo un'antenna di Puglia Sviluppo qui a Foggia", ha annunciato Piemontese. "L'obiettivo è moltiplicare le occasioni di confronto e di aggiornamento sui tanti casi concreti che contraddistinguono la vita delle imprese".La direttrice del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio ha evidenziato come i MiniPIA puntino a "semplificare e velocizzare i passaggi istruttori, consapevoli di quanto il fattore tempo sia decisivo per fare impresa e per la crescita".Il direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito ha infine sottolineato che i MiniPIA finanziano "piani di investimento innovativi, in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati a temi quali la digitalizzazione, l'efficientamento energetico e l'ecosostenibilità".