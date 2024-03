Premiazione dei giovani campioni baresi di Ju Jitsu della ASD La Popular

Sofia Altini

Carol Altini

Alessandro Cuccovillo

Suami Tomasicchio

Rossella Gravina

Antonio De Zio

Alessandro Perchiazzi

Nicole Ladisa

Mattia Carlucci

Antonio Cuccovillo

BARI - Questa mattina, presso il Palazzo di Città di Bari, si è svolta la premiazione dei giovani atleti della società di Arti Marziali La Popular per i loro eccezionali risultati ottenuti nei campionati italiani di classe 2024 Fijlkam di Ju Jitsu, nelle specialità ne-waza e fighting system.L'evento è stato presieduto dall'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, che ha conferito un meritato riconoscimento a questi promettenti atleti, simbolo di impegno, sacrificio e passione per lo sport. Presenti anche illustri rappresentanti del mondo sportivo, tra cui il presidente regionale della Fijlkam, Francesco Saverio Patscot, e i dirigenti e tecnici dell'ASD La Popular, Noemi Chirivì, Teresa Antonacci e Nunzio Chirivì.Pietro Petruzzelli, nell'esprimere la sua soddisfazione per i successi ottenuti dagli atleti, ha sottolineato l'importanza dello sport come veicolo di valori positivi, come il rispetto delle regole e la correttezza, e ha elogiato l'impegno dei giovani nel perseguire le proprie passioni, nonostante i sacrifici necessari.Francesco Saverio Patscot ha lodato il ruolo fondamentale dell'assessore Petruzzelli nel promuovere lo sport in Puglia e ha sottolineato il significativo contributo della Fijlkam nel rappresentare e diffondere le discipline di arti marziali nella regione.Nunzio Chirivì ha evidenziato l'importanza dell'approccio educativo e umano dello sport, oltre alle vittorie sportive, e ha ringraziato l'amministrazione barese per il costante sostegno e riconoscimento degli atleti del territorio.I ragazzi premiati per i loro straordinari risultati sono: