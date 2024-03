Prevenzione senologica, un nuovo centro Screening con mammografo digitale 3D nella città di Bari

BARI – Apre un nuovo centro screening mammografico nel cuore di Bari. Si tratta del primo ambulatorio pubblico senologico territoriale ospitato nella sede del distretto unico in via Caduti di via Fani. Dotato di un mammografo 3d, il centro riqualificato potrà soddisfare il bisogno assistenziale delle donne residenti nei quartieri Madonnella, Libertà, Bari vecchia e Murat.In occasione della apertura dell’ambulatorio, è stato organizzato un punto stampa lunedì 4 marzo alle ore 10 presso la sede distrettuale di via Fani (piano -1).Intervengono: il presidente della Regione, Michele Emiliano, il direttore generale Antonio Sanguedolce, il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Saranno presenti anche: il direttore sanitario Luigi Rossi, il direttore del Dipartimento di prevenzione, Fulvio Longo, la responsabile del Centro screening aziendale Sara De Nitto, la, responsabile Screening mammografico Alessandra Gaballo e la direttrice del distretto unico Rosella Squicciarini.