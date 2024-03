PSI Bitonto, oggi il convegno sul Caso Moro

- Aldo Moro: un caso ancora aperto. E' il titolo del convegno in programma oggi alle 18 presso il foyer del teatro Traetta in Bitonto, organizzato dalla locale Sezione del Partito Socialista Italiano. Moderati dal Direttore del Tg Norba Enzo Magistà, seguiranno gli interventi del Prof. Michele Indelicato (Docente di Filosofia Morale e di Etica della Comunicazione presso l'Università di Bari), dell'Onorevole Gero Grassi (già componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro) e dell'Onorevole Claudio Signorile. Quest'ultimo, già Ministro dei Trasporti nella Prima Repubblica e Vice Segretario del PSI nei giorni del Sequestro Moro e in prima linea nella trattativa finalizzata alla liberazione del Presidente della DC dalle Brigate Rosse, per le importanti rivelazioni sui quei drammatici 55 giorni che angosciarono l'Italia, è stato il protagonista della puntata di Report andata in onda su Rai 3 il 7 gennaio 2024. Il PSI di Bitonto, con questa iniziativa che sarà aperta dal saluto del Segretario della sezione locale Luca Matera, vuole ricordare a 2 giorni dal suo 46esimo anniversario la strage di via Fani a Roma avvenuta il 16 marzo 1978 e nella quale, oltre al rapimento dello statista pugliese, vennero uccisi i 5 uomini della sua scorta.