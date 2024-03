Regionali Abruzzo, riconfermato Marsilio: 'Scritta pagina di storia'

Quando mancano meno di 100 sezioni ancora da scrutinare, Marco Marsilio è in testa alle elezioni regionali dell'Abruzzo con il 53,5% delle preferenze, contro il 46,5% del suo sfidante, il candidato del centrosinistra e M5S Luciano D'Amico."Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro". Così Marco Marsilio in nottata ha commentato i risultati delle regionali in Abruzzo che lo vedono ampiamente avanti sullo sfidante del Pd-M5S Luciano D'Amico."Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo - ha detto Marsilio -, perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell'Itala". Pd e M5S delusi sottolineano l'astensionismo al voto. "Questo è molto grave per la democrazia. Un brutto dato".