Lecce, Salvemini: 'La nuova piazza Tito Schipa prende forma'

LECCE - Questa mattina, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, accompagnato dall'ingegnere Sergio De Nuzzo e dal suo staff, ha visitato il cantiere dell'ex Caserma Massa, dove sta prendendo forma la nuova piazza Tito Schipa, uno spazio urbano rinnovato dedicato alla relazione, alla socialità, al commercio e alla sosta.La nuova Piazza Tito Schipa sarà attraversata da percorsi pedonali, spazi di relazione all’aperto e nuovo verde pubblico. Ospiterà un parcheggio a uso pubblico su tre livelli interrati da 466 posti auto e un corpo di edifici con funzioni commerciali e direzionali tra via 95° Reggimento Fanteria, via San Lazzaro e Via Cavallotti. Sarà realizzata un’area mercatale e la principale opera di valorizzazione architettonica consisterà nella ricollocazione previo restauro della antica tettoia liberty.«Per circa vent'anni, Piazza Tito Schipa – dichiara il sindaco Salvemini – è stata un vuoto e una recinzione, un progetto che si era incagliato e che abbiamo sbloccato per consentire la ripresa dei lavori che oggi si vedono andare avanti alacremente. Una nuova piazza significa nuove funzioni, nuove relazioni, nuove attività. Significa 466 posti auto su tre livelli che offrono alternative alla sosta in area centrale. Significa la nuova tettoia Liberty recuperata per la destinazione del mercato di area pubblica. Significa uffici e attività direzionali, significa verde, significa il grande centro di Lecce che si arricchisce di una nuova funzione di relazione e di socialità. Se tutto andrà bene, senza ulteriori intoppi, entro il 2024 il parcheggio potrebbe già essere messo a disposizione dei leccesi, mentre le fasi successive del progetto andranno a completarsi nel 2025. È un grande traguardo, siamo contenti e anche molto orgogliosi del fatto di vedere tanti operai al lavoro, è un catiere che non vediamo l'ora sia concluso per dare questa opera lungamente attesa alla città di Lecce. Piazza Tito Schipa sarà un nuovo spazio urbano che si offer come luogo di scambio, relazioni, commercio e sosta».