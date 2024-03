Scalera: 'Interventi Immediati per la messa in sicurezza della SS 100'

BARI - Il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (LPD), vice presidente della V Commissione, ha rilasciato una nota stampa in cui esprime la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza sulla SS 100 nel tratto compreso tra San Basilio e Massafra.La commissione si è riunita su sua richiesta per discutere dei lavori di messa in sicurezza della strada, e Scalera ha presentato una serie di proposte per affrontare la situazione. Tra queste proposte vi sono:Scalera ha suggerito l'installazione di una nuova segnaletica che evidenzi i tratti più pericolosi della strada, insieme a limiti di velocità adeguati.: Ha proposto l'installazione di telecamere lungo il tratto interessato per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di emergenza.: Scalera ha sollecitato il rifacimento della segnaletica sul manto stradale, incluso l'installazione di occhi di gatto per migliorare la visibilità notturna.: Ha suggerito la realizzazione di bande rumorose nei punti critici della strada per favorire un rallentamento più efficace.Infine, ha proposto l'installazione di barriere New Jersey per dividere la carreggiata in due corsie e aumentare la sicurezza degli automobilisti.Scalera ha sottolineato l'importanza di agire tempestivamente per evitare ulteriori incidenti e ha espresso la speranza che le proposte avanzate possano finalmente fornire risposte concrete alle comunità interessate. Ha inoltre sottolineato che il ruolo della politica non è quello di cercare meriti, ma di assumersi la responsabilità di trovare soluzioni efficaci per garantire la sicurezza stradale.