'Le Indagini di Lolita Lobosco': stasera su Raiuno il gran finale della terza stagione

ROMA - Va in onda stasera, lunedì 25 marzo, su Raiuno l'appuntamento conclusivo con la terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, la fortunata fiction che ha conquistato il pubblico con la sua protagonista, la vicequestora Lolita Lobosco interpretata da Luisa Ranieri.La terza stagione ha fatto il pieno di ascolti, confermandosi la regina del prime time con una media di oltre 5 milioni di telespettatori e uno share del 27%. Un successo che premia una fiction attuale e ricca di spunti di riflessione, che mette in scena la vita di una donna forte e determinata che combatte i pregiudizi affermandosi con la sua intelligenza e il suo fascino.Nell'ultima puntata, dal titolo "Un brutto affare", Lolita e i suoi colleghi si troveranno ad affrontare un delitto complesso: un cadavere emerge dalle acque di un laghetto di campagna e la vicequestora metterà tutto il suo intuito investigativo al servizio della verità.Mentre indaga, Lolita dovrà anche fare i conti con le sue turbolente relazioni sentimentali. La sua storia con Leon è in crisi, ma inaspettatamente la poliziotta troverà una preziosa alleata.Al fianco di Luisa Ranieri, nel cast della terza stagione troviamo anche Daniele Pecci, Bianca Nappi, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Maurizio Donadoni, Lunetta Savino e Mario Sgueglia. La regia è di Renato De Maria.L'ultima puntata della terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco lascia spazio a un possibile proseguo della fiction. Le vicende della vicequestora pugliese potrebbero quindi continuare in una quarta stagione, per la gioia dei tanti fan che hanno seguito con affetto le sue avventure.Le Indagini di Lolita Lobosco non è solo un poliziesco, ma anche una fiction che racconta la bellezza della Puglia e le sue contraddizioni. La serie ci porta in giro per Bari e dintorni, mostrandoci i meravigliosi scorci di questa regione e la sua cultura.L'appuntamento con l'ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco è per stasera, lunedì 25 marzo, alle 21.30 su Raiuno. La puntata sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.Il successo de Le Indagini di Lolita Lobosco è il risultato di una serie di fattori: una trama avvincente, un cast eccellente, una regia impeccabile e la capacità di raccontare storie di vita quotidiana con delicatezza e ironia. Una fiction che ci ha fatto appassionare e che ci ha fatto conoscere meglio la bellezza della Puglia.Non ci resta che attendere la prossima stagione per scoprire cosa riserverà il futuro a Lolita Lobosco e ai suoi amici. Un arrivederci a presto, quindi, con la speranza di ritrovare presto la vicequestora più amata d'Italia.