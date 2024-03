Sciopero nella grande distribuzione anche in Puglia

BARI - Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato una giornata di sciopero nazionale per il 30 marzo 2024 nel settore della grande distribuzione. La decisione è stata presa in seguito alla rottura delle trattative per il rinnovo del Contratto nazionale della Distribuzione Moderna Organizzata, scaduto nel 2019.La Federdistribuzione, associazione imprenditoriale del settore, è stata accusata di persistente resistenza nel sottoscrivere accordi contrattuali, causando danni considerevoli agli addetti del settore. La mancata sottoscrizione degli accordi ha comportato perdite economiche per i lavoratori e minori trattamenti salariali rispetto ad altre realtà del settore.In Puglia, le lavoratrici e i lavoratori delle aziende come IKEA, LIDL, MEGAMARK, METRO, ZARA parteciperanno allo sciopero, astenendosi dal lavoro per l'intero turno di lavoro. Saranno organizzati anche flash mob e manifestazioni estemporanee nei pressi dei punti vendita delle imprese più rappresentative della regione.I sindacati hanno espresso la necessità di adeguare i salari e le condizioni di lavoro dei dipendenti del settore della grande distribuzione, equiparandoli a quelli dei colleghi di altre associazioni del settore terziario.I rappresentanti sindacali regionali, Luigi Spinzi della FISASCAT CISL PUGLIA, Barbara Neglia della FILCAMS CGIL PUGLIA e Marco Dell’Anna della UILTUCS, hanno condannato la rottura delle trattative da parte di Federdistribuzione, definendola un attacco ai diritti e alla dignità dei lavoratori.