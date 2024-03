Serie C, il Foggia vince 2-1 sulla Juve Stabia allo Zaccheria

Nona vittoria interna del Foggia che prevale 2-1 sulla Juve Stabia allo “Zaccheria” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 4’ i campani passano in vantaggio con Leone, al 10’ i dauni pareggiano per merito di Riccardi e nel secondo tempo al 27’ Ercolani realizza la rete decisiva per il successo dei rossoneri pugliesi. Decima vittoria in questo campionato della squadra di Mirko Cudini che è al decimo posto in classifica con 42 punti insieme al Sorrento. Terza sconfitta esterna dei campani. Terza sconfitta nel girone C di Serie C della Juve Stabia, prima con 67 punti.