Serie C, il Taranto pareggia 0-0 con il Sorrento allo Iacovone

- Quarto pareggio interno del Taranto che impatta 0-0 contro il Sorrento allo “Iacovone” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Nono pareggio dei pugliesi in questo torneo. Quarto pareggio per 0-0 nel girone C di Serie C degli jonici, che sono al sesto posto in classifica con 50 punti. Quarto pareggio esterno del Sorrento. Nono pareggio in questa stagione dei campani. Secondo pareggio per 0-0 nel girone C di Serie C della squadra di Vincenzo Maiuri, decima con 42 punti.