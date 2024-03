Serie C, il Taranto ko 2-1 con la Juve Stabia, la Virtus Francavilla Fontana pareggia 0-0 con l'Avellino

Diciannovesimo successo nel girone C di Serie C della Juve Stabia, prima con 67 punti. Quinto pareggio interno della Virtus Francavilla Fontana che impatta 0-0 contro l’ Avellino alla “Nuova Arredo Arena”. Nono pareggio in questo campionato per i biancazzurri. Quarto pareggio per 0-0 della squadra di Alberto Villa, che è al terzultimo posto in classifica con 27 punti. Quarto pareggio esterno degli irpini. Ottavo pareggio in questo torneo dell’ Avellino, terzi con 54 punti insieme al Picerno.

- Sesta sconfitta esterna del Taranto che perde 2-1 contro la Juve Stabia al “Menti” nella trentunesima giornata del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 7’ i campani passano in vantaggio con Adorante, raddoppiano al 10’ per merito di Adorante e al 26’ Simeri accorcia le distanze per gli jonici. Ottava sconfitta in questo torneo dei rossoblu pugliesi che sono al quinto posto in classifica con 49 punti. Decima vittoria interna dei campani.