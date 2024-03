Serie A, il Lecce sfiderà la Salernitana all'Arechi

Arbitrerà Fabio Maresca della sezione di Napoli. Nell’ andata i pugliesi vinsero 2-0 al “Via del Mare”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Salerno, il 16 settembre 2022, il Lecce vinse 2-1. Nel primo tempo al 43’ i salentini passarono in vantaggio con Ceesay, nel secondo tempo al 10’ i campani pareggiarono, Gonzalez deviò il pallone nella sua porta e al 38’ Strefezza realizzò la rete decisiva per il successo dei pugliesi.

- Il Lecce sfiderà domani alle 18 la Salernitana all’ “Arechi” nella ventinovesima giornata di Serie A. I salentini dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza e i campani dovranno ottenere il successo per risalire in classifica. Nei giallorossi pugliesi debutterà in panchina il nuovo allenatore Luca Gotti che è subentrato all’ esonerato Roberto D’ Aversa. Nel Lecce giocheranno come esterni Ramadani e Oudin, regista Almqvist, in attacco Krstovic e Sansone. Nella Salernitana agiranno sulle fasce Maggiore e Basic, trequartista Candreva, in avanti Tchaouna e Weissmam.